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В Индии при пожаре на фабрике погибли минимум 11 человек

В Индии при пожаре на фабрике погибли минимум 11 человек По меньшей мере 11 человек погибли при пожаре, вспыхнувшем в районе Алипур на севере Нью-Дели (Индия).
Другие страны
16 февраля 2024 г. 09:07
В Индии при пожаре на фабрике погибли минимум 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли при пожаре, вспыхнувшем в районе Алипур на севере Нью-Дели (Индия).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

По его данным, пожар возник в четверг вечером на фабрике по производству красок. Он охватил два склада и перекинулся на расположенный рядом центр лечения от наркозависимости. На месте возгорания работают пожарные расчеты и спасатели.

Кроме того, пострадали как минимум четыре человека, в том числе полицейский. Судьба еще не менее двух человек остается неизвестной.

Свидетели утверждают, что перед пожаром на заводе прогремел взрыв. Полиция предполагает, что взорвались хранившиеся на складе химикаты.

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