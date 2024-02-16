В Индии при пожаре на фабрике погибли минимум 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли при пожаре, вспыхнувшем в районе Алипур на севере Нью-Дели (Индия).

По меньшей мере 11 человек погибли при пожаре, вспыхнувшем в районе Алипур на севере Нью-Дели (Индия).

Как передает Report , об этом сообщает телеканал NDTV.

По его данным, пожар возник в четверг вечером на фабрике по производству красок. Он охватил два склада и перекинулся на расположенный рядом центр лечения от наркозависимости. На месте возгорания работают пожарные расчеты и спасатели.

Кроме того, пострадали как минимум четыре человека, в том числе полицейский. Судьба еще не менее двух человек остается неизвестной.

Свидетели утверждают, что перед пожаром на заводе прогремел взрыв. Полиция предполагает, что взорвались хранившиеся на складе химикаты.