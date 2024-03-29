В Индии при падении такси в ущелье погибли 10 человек

10 человек погибли в горах на севере Индии при падении такси в ущелье.

10 человек погибли в горах на севере Индии при падении такси в ущелье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция индийской союзной территории Джамму и Кашмир, где произошло ДТП.

Трагедия произошла в районе Рамбана на национальной магистрали Джамму - Сринагар.

По предварительным данным, водитель такси не справился с управлением в условиях плохой погоды. Ранее синоптики предупреждали о том, что в Джамму и Кашмире пройдут дожди или снегопады с грозами.

На месте ДТП работает команда спасателей.