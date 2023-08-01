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В Индии при падении строительного крана погибли не менее 17 человек

В Индии при падении строительного крана погибли не менее 17 человек По меньшей мере 17 человек погибли в результате падения строительного крана в штате Махараштра.
Другие страны
1 августа 2023 г. 08:28
В Индии при падении строительного крана погибли не менее 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли в результате падения строительного крана в штате Махараштра.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hindustan Times.

Инцидент произошел в ночь на вторник в округе Тхане на месте строительства автомагистрали в 80 км от Мумбаи. Строительный кран рухнул на эстакаду, обрушив часть бетонной конструкции. Причина произошедшего пока не установлена.

По предварительным данным погибли не менее 17 человек, трое получили ранения. Еще до пяти человек могут находиться под завалами.

По данным издания, все жертвы инцидента работали на строительстве эстакады. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим, правительство выделит им единовременную финансовую помощь.

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