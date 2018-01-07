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    В Индии при падении автобуса в ущелье погибли семь человек

    Водитель заснул за рулем и потерял контроль над транспортным средством

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли, 26 получили тяжелые травмы в результате падения автобуса в ущелье на севере Индии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция штата Джамму и Кашмир.

    По данным правоохранительных органов, авария произошла на сложном участке горной трассы в 3 км города Рамнагар, куда для посещения одного из местных храмов следовало переполненное паломниками транспортное средство.

    Как показало расследование, водитель заснул за рулем и потерял контроль над транспортным средством, после чего микроавтобус сорвался в обрыв высотой свыше 120 метров. Четверо пассажиров погибли на месте, двое скончались по дороге в больницу, один - уже у врачей.

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