В Индии при падении автобуса в ущелье погибли 50 человек

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ На юге Индии автобус с паломниками упал в ущелье, десятки человек погибли или были ранены, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"К настоящему времени нам известно о 50 погибших, среди них есть дети. Число пострадавших составляет около 20 человек, в том числе тяжело раненые. Все они доставлены в больницы", - заявил представитель полиции.

Автобус, в котором, по подтверждённым данным, находились порядка 70 человек, в том числе паломники и члены их семей, направлялся через горный перевал к знаменитому святилищу Кондагатту. Полиция придерживается мнения, что наиболее вероятной причиной аварии стал отказ тормозов. Перевернувшись несколько раз, автомобиль рухнул в пропасть вместе с находившимися в нем людьми.

К настоящему времени спасательные работы на месте аварии завершены. Власти ведут расследование случившегося.