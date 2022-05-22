В Индии при обрушении тоннеля погибли 10 человек

Спасатели извлекли тела 10 рабочих из-под завалов тоннеля, который строится на трассе Джамму - Сринагар в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии.
Как передает Report со ссылкой на газету
"Тела доставлены в районную больницу, проводится их опознание", - приводит газета слова представителя местных властей.
Обрушение произошло в четверг вечером, по предварительным данным, из-за сошедшего на строящийся тоннель оползня. Поисково-спасательная операция была приостановлена в пятницу из-за новых оползней и возобновлена в субботу.
В отношении строительной компании, название которой издание не уточняет, зарегистрировано уголовное дело за халатность, повлекшую человеческие жертвы. Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.