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В Индии при обрушении тоннеля погибли 10 человек

В Индии при обрушении тоннеля погибли 10 человек Спасатели извлекли тела 10 рабочих из-под завалов тоннеля, который строится на трассе Джамму - Сринагар в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Как сообщила в воскресенье газета The Times of India, поиск погибших завершен, поскольку тела все
Другие страны
22 мая 2022 г. 10:35
В Индии при обрушении тоннеля погибли 10 человек

Спасатели извлекли тела 10 рабочих из-под завалов тоннеля, который строится на трассе Джамму - Сринагар в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of India, поиск погибших завершен, поскольку тела всех пропавших без вести обнаружены.

"Тела доставлены в районную больницу, проводится их опознание", - приводит газета слова представителя местных властей.

Обрушение произошло в четверг вечером, по предварительным данным, из-за сошедшего на строящийся тоннель оползня. Поисково-спасательная операция была приостановлена в пятницу из-за новых оползней и возобновлена в субботу.

В отношении строительной компании, название которой издание не уточняет, зарегистрировано уголовное дело за халатность, повлекшую человеческие жертвы. Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.

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