В Индии при обрушении моста пострадали более 20 человек

В индийском штате Махараштра на железнодорожной станции обрушился пешеходный мост, в результате которого пострадали 20 человек, 8 из них находятся в тяжелом состоянии

В индийском штате Махараштра на железнодорожной станции обрушился пешеходный мост, в результате которого пострадали 20 человек, 8 из них находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, крушение произошло на станции "Балхаршах", люди упали с моста на рельсы с высоты около 20 метров.

Управление железных дорог штата объявило о компенсации в размере 100 тыс. индийских рупий (более 1,2 тыс. долларов) пассажирам, получивших серьезные травмы, и 50 тыс. индийских рупий (более 600 долларов) тем, кто получил незначительные ранения.