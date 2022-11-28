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В Индии при обрушении моста пострадали более 20 человек

В Индии при обрушении моста пострадали более 20 человек В индийском штате Махараштра на железнодорожной станции обрушился пешеходный мост, в результате которого пострадали 20 человек, 8 из них находятся в тяжелом состоянии
Другие страны
28 ноября 2022 г. 11:07
В Индии при обрушении моста пострадали более 20 человек

В индийском штате Махараштра на железнодорожной станции обрушился пешеходный мост, в результате которого пострадали 20 человек, 8 из них находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, крушение произошло на станции "Балхаршах", люди упали с моста на рельсы с высоты около 20 метров.

Управление железных дорог штата объявило о компенсации в размере 100 тыс. индийских рупий (более 1,2 тыс. долларов) пассажирам, получивших серьезные травмы, и 50 тыс. индийских рупий (более 600 долларов) тем, кто получил незначительные ранения.

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