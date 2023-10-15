В Индии при ДТП погибли не менее 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, 23 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на западе Индии.

По меньшей мере 12 человек погибли, 23 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на западе Индии.

Как передает Report со ссылкой на агентство PTI, инцидент произошел в воскресенье около 00:30 местного времени в округе Чхатрапати Самбхаджинагар в 350 км к востоку от Мумбаи.

Водитель микроавтобуса с 35 пассажирами потерял управление на автотрассе, в результате чего автомобиль врезался в стоявший у дороги мусорный контейнер. Погибли 12 пассажиров, среди них 5 мужчин, 6 женщин и несовершеннолетняя девочка. Остальные 23 пассажира госпитализированы.