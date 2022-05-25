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В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров

В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров Шесть жителей индийского штата Западная Бенгалия погибли и более 30 получили ранения после аварии туристического автобуса в штате Одиша.
Другие страны
25 мая 2022 г. 16:28
В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров

Шесть жителей индийского штата Западная Бенгалия погибли и более 30 получили ранения после аварии туристического автобуса в штате Одиша.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Telegraph.

Водитель не справился с управлением на повороте дороги и транспортное средство перевернулось, заявил представитель полиции Дхиреш Дас. По меньшей мере 15 пассажиров получили тяжелые травмы, еще 16 — легкие ранения.

Авария произошла на горной дороге. В полиции добавили, что автобус врезался в электрический столб.

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