В Индии при аварии туристического автобуса погибли шесть пассажиров

Шесть жителей индийского штата Западная Бенгалия погибли и более 30 получили ранения после аварии туристического автобуса в штате Одиша.

Шесть жителей индийского штата Западная Бенгалия погибли и более 30 получили ранения после аварии туристического автобуса в штате Одиша.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Telegraph.

Водитель не справился с управлением на повороте дороги и транспортное средство перевернулось, заявил представитель полиции Дхиреш Дас. По меньшей мере 15 пассажиров получили тяжелые травмы, еще 16 — легкие ранения.

Авария произошла на горной дороге. В полиции добавили, что автобус врезался в электрический столб.