В Индии повысят бдительность из-за риска распространения оспы обезьян

Правительство Индии распорядилось повысить бдительность на границах страны из-за риска распространения оспы обезьян (mpox).

Правительство Индии распорядилось повысить бдительность на границах страны из-за риска распространения оспы обезьян (mpox).

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на источники.

"Мы оповестили аэропорты, порты и границы с Бангладеш и Пакистаном", - приводит агентство слова официальных лиц. Сотрудникам поручено внимательно следить за прибывающими иностранцами на предмет возможных симптомов этого заболевания.

Также стало известно о подготовке изоляционных помещений в крупных больницах. Источники утверждают, что текущая вспышка оспы обезьян отличается от прежней, но вероятность серьезной эпидемии мала.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Инфекционное заболевание протекает 2-4 недели с самопроизвольным выздоровлением, однако случаются тяжелые случаи заболевания с летальным исходом.