В Индии построят девять атомных реакторов для АЭС

Индия введет в строй девять новых атомных реакторов на строящихся АЭС к 2024 году.

Индия введет в строй девять новых атомных реакторов на строящихся АЭС к 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, их общая мощность составляет 9 тыс. МВт.

По словам госминистра при канцелярии главы индийского правительства Джитендры Сингха, Индия не намерена отказываться от эксплуатации АЭС. "Мы не только увеличим строительство таких энергетических объектов, но и создадим в Индии единую систему производства электроэнергии с использованием АЭС", - подчеркнул он.

Большинство проектов в сфере ядерной энергетики Индия осуществляет сейчас при техническом содействии России и Франции.