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В Индии построят девять атомных реакторов для АЭС

В Индии построят девять атомных реакторов для АЭС Индия введет в строй девять новых атомных реакторов на строящихся АЭС к 2024 году.
Другие страны
3 декабря 2021 г. 11:27
В Индии построят девять атомных реакторов для АЭС

Индия введет в строй девять новых атомных реакторов на строящихся АЭС к 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, их общая мощность составляет 9 тыс. МВт.

По словам госминистра при канцелярии главы индийского правительства Джитендры Сингха, Индия не намерена отказываться от эксплуатации АЭС. "Мы не только увеличим строительство таких энергетических объектов, но и создадим в Индии единую систему производства электроэнергии с использованием АЭС", - подчеркнул он.

Большинство проектов в сфере ядерной энергетики Индия осуществляет сейчас при техническом содействии России и Франции.

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Версия на английском языке India to build 9 nuke reactors by 2024

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