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В Индии поставят эксперимент по смешиванию вакцин от коронавируса

В Индии поставят эксперимент по смешиванию вакцин от коронавируса Медики Индии в ближайшее время начнут проверку безопасности, иммуногенности и эффективности смешанного состава нескольких вакцин от коронавируса
Другие страны
1 июня 2021 г. 11:31
В Индии поставят эксперимент по смешиванию вакцин от коронавируса

Медики Индии в ближайшее время начнут проверку безопасности, иммуногенности и эффективности смешанного состава нескольких вакцин от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of India.

Испытания пройдут с использованием трех одобренных в Индии вакцин - российского "Спутника V", Covishield британско-шведской компании AstraZeneca и Covaxin индийской фирмы Bharat Biotech. В дальнейшем их могут дополнить создаваемые в стране новые препараты от COVID-19.

Ранее в Великобритании и Испании были проведены эксперименты, которые показали, что смешивание вакцин Pfizer и AstraZeneca может быть безопасным и иммуногенным. "Это возможно с научной точки зрения, что особенно важно для ускорения вакцинации в Индии. Однако применение смешанного состава вакцин сейчас не разрешено действующим в стране протоколом, что потребовало проведение исследований для подтверждения его эффективности", - цитирует издание представителей индийских медицинских кругов.

Проведение проверки эффективности смешивания вакцин одобрила Национальная техническая консультативная группа по иммунизации (NTAGI). Эксперимент начнется в ближайшее время и продлится три месяца. Он будет проведен правительством Индии в сотрудничестве с производителями вакцин.

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Версия на английском языке India to start trials on mixing various COVID vaccines

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