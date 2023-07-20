В Индии после схода оползня погибли не менее пяти человек

По меньшей мере пять человек погибли, более 30 остаются под завалами после схода оползня в индийском штате Махараштра.

По меньшей мере пять человек погибли, более 30 остаются под завалами после схода оползня в индийском штате Махараштра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал NDTV.

Инцидент произошел в ночь на четверг в населенном пункте Ирсалвади в округе Райгад. Из-за дождей на расположенные у подножия холма дома сошел оползень.

По данным телеканала, грязевой поток накрыл около 30 домов. Из-под завалов удалось спасти 75 человек, продолжаются поиски еще более 30 местных жителей.

В спасательной операции участвует подкрепление из расположенного в 80 км Мумбаи, а также из других городов штата. Правительство Махараштры и центральное правительство Индии информированы о ЧП.