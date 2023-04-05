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В Индии после схода лавины под снегом могут находиться от 20 до 30 человек

В Индии после схода лавины под снегом могут находиться от 20 до 30 человек От 20 до 30 человек могут оставаться под завалами снега после схода лавины в Гималаях в северо-восточном индийском штате Сикким.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 09:35
В Индии после схода лавины под снегом могут находиться от 20 до 30 человек

От 20 до 30 человек могут оставаться под завалами снега после схода лавины в Гималаях в северо-восточном индийском штате Сикким.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на местные власти сообщил в среду телеканал NDTV.

На месте ЧП продолжают работать спасатели. Всего в районе перевала Нату-Ла, где во вторник сошла лавина, в момент стихийного бедствия находились порядка 150 человек. Многим удалось выбраться самим. По последним данным, погибли семь человек - четверо индийских граждан и трое граждан соседнего Непала. Пострадали 23 человека.

Генконсульство России в Калькутте, в консульском округе которого находится штат Сикким, выясняет, были ли россияне среди оказавшихся под лавиной туристов. Генеральный консул РФ Алексей Идамкин сообщил ТАСС, что они находятся на связи с властями Сиккима.

Перевал Нату-Ла расположен на высоте 4 тыс. 310 метров над уровнем моря и является популярным туристическим направлением.

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Версия на английском языке 7 tourists dead in massive avalanche near high mountain pass in India

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