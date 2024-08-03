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В Индии после ливней погибли четыре человека, десятки пропали без вести

В Индии после ливней погибли четыре человека, десятки пропали без вести В индийском штате Химачал-Прадеш в инцидентах, произошедших после сильных ливней, примерно 50 человек пропали без вести, 4 погибли.
Другие страны
3 августа 2024 г. 19:28
В Индии после ливней погибли четыре человека, десятки пропали без вести

В индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны в инцидентах, произошедших после сильных ливней, погибли четверо, пропали без вести примерно 50 человек.

Как передает Report, об этом со ссылкой на власти штата сообщил телеканал Times Now.

Отмечается, что ливни в этом гористом штате на севере Индии идут уже четыре дня подряд, затоплены дороги, электричество работает с перебоями.

Согласно информации, стихией затронуты города Шимла, Манди, Манали, в районе бедствия работают сотрудники чрезвычайных служб, из наиболее пострадавших районов эвакуированы местные жители.

Ранее сообщалось, что в целом на севере Индии погибли свыше 30 человек.

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