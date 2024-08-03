В Индии после ливней погибли четыре человека, десятки пропали без вести

В индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны в инцидентах, произошедших после сильных ливней, погибли четверо, пропали без вести примерно 50 человек.
Как передает
Отмечается, что ливни в этом гористом штате на севере Индии идут уже четыре дня подряд, затоплены дороги, электричество работает с перебоями.
Согласно информации, стихией затронуты города Шимла, Манди, Манали, в районе бедствия работают сотрудники чрезвычайных служб, из наиболее пострадавших районов эвакуированы местные жители.
Ранее сообщалось, что в целом на севере Индии погибли свыше 30 человек.