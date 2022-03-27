В Индии погибли восемь человек в результате падения автобуса в овраг

По меньшей мере восемь человек погибли, более 40 получили ранения в результате ДТП в Индии.

По меньшей мере восемь человек погибли, более 40 получили ранения в результате ДТП в Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал India TV со ссылкой на полицию.

Как сообщают правоохранительные органы, инцидент произошел поздно вечером в субботу из-за падения в овраг автобуса в юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш. По данным полиции, к ДТП привело превышение скорости.

Пострадавшие были доставлены в больницы. Главный министр штата Джаган Мохан Редди объявил о выплате 200 тыс. рупий (более 6,5 тыс. долларов) семьям погибших. Пострадавшие в ДТП получат по 50 тыс. индийских рупий (более 660 долларов).

"Выражаю соболезнования в связи с гибелью людей в трагической аварии автобуса в Читтуре, штат Андхра-Прадеш. Мои соболезнования семьям погибших. Надеюсь, что пострадавшие скоро поправятся", - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем Twitter.