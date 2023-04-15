В Индии погибли не менее 20 человек из-за употребления контрафактного алкоголя

По меньшей мере 20 человек умерли за минувшие сутки в индийском штате Бихар из-за употребления контрафактного спиртного, еще шесть человек госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

По меньшей мере 20 человек умерли за минувшие сутки в индийском штате Бихар из-за употребления контрафактного спиртного, еще шесть человек госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, в город Мотихари была доставлена от подпольных производителей цистерна с поддельным алкоголем. Ее содержимое было разделено среди торговцев такой продукцией. Ожидается, что число погибших может возрасти.

Бихар был официально объявлен "сухим" штатом в апреле 2016 года - там был введен полный запрет на производство, продажу и употребление спиртных напитков. Глава правительства штата Нитиш Кумар, главный инициатор запрета на алкоголь, нередко подвергается критике - оппозиция заявляет, что власти штата не смогли обеспечить полный запрет на продажу спиртных напитков, и в Бихаре началось массовое подпольное производство контрафактного спиртного, что приводит к частым случаям гибели людей.

В ответ Нитиш Кумар в марте прошлого года заявил, что считает людей, употребляющих спиртные напитки, "грешниками", которые "не могут считаться индийцами".