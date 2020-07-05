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В Индии погибли более 20 человек из-за ударов молний

В Индии погибли более 20 человек из-за ударов молний По меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате ударов молний в различных районах индийского штата Уттар-Прадеш в субботу.
Другие страны
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5 июля 2020 г. 12:36
В Индии погибли более 20 человек из-за ударов молний

По меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате ударов молний в различных районах индийского штата Уттар-Прадеш в субботу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на управление комиссара по оказанию чрезвычайной помощи.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх поручил окружным судьям выплатить семьям погибших компенсацию в размере 400 тысяч рупий (5,36 тыс. долларов США). Он также попросил чиновников обеспечить надлежащую медицинскую помощь пострадавшим, говорится в заявлении.

Отметим, что ранее в пятницу от ударов молний в Уттар-Прадеше погибли 15 человек. Еще более 20 человек погибли в субботу от ударов молний в штате Бихар, более 40 пострадали.

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