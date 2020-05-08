​В Индии поезд совершил наезд на мигрантов: 14 погибших

По меньшей мере 14 человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате наезда товарного поезда в штате Махараштра на западном побережье Индии.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANI, машинист товарного поезда попытался остановить состав, когда увидел на железнодорожных путях спящих трудовых мигрантов, однако избежать столкновения не удалось. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу Аурангабада. Информации о состоянии их здоровья не приводится.

По сообщению Министерство торговли и промышленности, железных дорог Индии, начато расследование деталей случившегося.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в Twitter заявил, что "скорбит в связи с гибелью людей в железнодорожном происшествии в городе Аурангабад в штате Махараштра". "Провел разговор с министром торговли и промышленности, железных дорог Пиюшем Гойалом, он внимательно следит за ситуацией. Предоставляется вся необходимая помощь", - заверил премьер.