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    В Индии поезд сошел с рельсов, пострадали 18 человек

    Шесть из них находятся в тяжелом состоянии

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш в ночь на четверг, 18 человек пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

    Сообщается, что инцидент произошел около 2.00 по местному времени в 270 километрах от столицы штата Лакхнау.

    По данным медработников госпиталя, куда были доставлены пострадавшие, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

    Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. В настоящее время власти расследуют инцидент.

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