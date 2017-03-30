В Индии поезд сошел с рельсов, пострадали 18 человек

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш в ночь на четверг, 18 человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

Сообщается, что инцидент произошел около 2.00 по местному времени в 270 километрах от столицы штата Лакхнау.

По данным медработников госпиталя, куда были доставлены пострадавшие, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. В настоящее время власти расследуют инцидент.