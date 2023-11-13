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В Индии под завалами туннеля почти тридцать пять часов остаются 40 рабочих

В Индии под завалами туннеля почти тридцать пять часов остаются 40 рабочих Как минимум 40 рабочих уже более суток остаются под завалами рухнувшего в воскресенье транспортного тоннеля, строительство которого велось в горах в индийском северном штате Уттаракханд.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 18:20
В Индии под завалами туннеля почти тридцать пять часов остаются 40 рабочих

Индийские официальные лица заявили в понедельник, что надеются освободить 40 человек, которые около 35 часов остаются под завалами рухнувшего в воскресенье транспортного тоннеля, строящегося в Гималайях в индийском штате Уттаракханд, после того, как с ними был установлен контакт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава полиции штата Ашок Кумар.

По его словам, спасатели пытаются пробраться к заблокированным под завалами рабочим, для них организована подача воды и кислорода.

"Спасатели разбирают завалы, скоро мы вызволим всех", - сказал А. Кумар.

Он сообщил, что причина обрушения строящегося тоннеля все еще не известна. Местные СМИ отмечают, что он мог рухнуть после схода оползня вблизи стройки.

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Версия на английском языке Rescuers scramble to reach up to 40 workers trapped in Himalayan tunnel collapse

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