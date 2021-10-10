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В Индии по подозрению в убийстве задержан сын главы МВД

В Индии по подозрению в убийстве задержан сын главы МВД Индийская полиция заявляет, что задержала сына министра внутренних дел Индии Ашиша Мишру в качестве подозреваемого через несколько дней после того, как несколько фермеров были убиты на севере Индии.
Другие страны
10 октября 2021 г. 04:56
В Индии по подозрению в убийстве задержан сын главы МВД

Индийская полиция заявляет, что задержала сына министра внутренних дел Индии Ашиша Мишру в качестве подозреваемого через несколько дней после того, как несколько фермеров были убиты на севере Индии.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

Четыре фермера погибли в воскресенье, когда автомобиль Мишры наехал на группу протестующих фермеров в Лакхимпур-Кхери в штате Уттар-Прадеш, сообщили официальные лица и руководители ферм. Руководители фермы утверждали, что сын Мишры был в машине, когда она наехала на протестующих, но тот отрицает это. Его водитель и трое членов правящей партии Бхаратия Джаната, находившиеся в машине, были убиты протестующими, избив их палками в ходе насилия, вспыхнувшего после инцидента.

Офицер полиции Упендра Агарвал заявил в субботу, что Ашиш Мишра был арестован после дневного допроса, так как "он не представил никаких подтверждающих доказательств того, что он не присутствовал ни в одном из трех транспортных средств, которые протаранили толпу фермеров, убив четверых из них".

Его отец Аджай Мишра заявил, что сын не присутствовал на месте инцидента.

Обострение протестов произошло на фоне принятых правительством в сентябре прошлого года законов.

На прошлой неделе тысячи фермеров собрались на окраинах столицы Нью-Дели, чтобы отметить год демонстраций. Правительство заявляет, что изменения в законах были необходимы для модернизации сельского хозяйства и увеличения производства за счет частных инвестиций. Но фермеры утверждают, что законы уничтожают их доходы, вынуждая их продавать урожай корпорациям по более низким ценам.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan polisi DİN rəhbərinin oğlunu kütləvi ölüm işinə görə saxlayıb

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