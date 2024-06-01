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В Индии по меньшей мере 85 человек умерли за сутки из-за жары

В Индии по меньшей мере 85 человек умерли за сутки из-за жары Не менее 85 человек умерли в минувшие сутки из-за жары, установившейся на севере и востоке Индии.
Другие страны
1 июня 2024 г. 12:43
В Индии по меньшей мере 85 человек умерли за сутки из-за жары

Не менее 85 человек умерли в минувшие сутки из-за жары, установившейся на севере и востоке Индии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TACC.

Отмечается, что жертвы теплового удара зафиксированы в штатах Одиша, Бихар, Джаркханд, Раджастхан и Уттар-Прадеш.

При этом, больше всего погибших в Одише, где высокая температура усугубляется высокой влажностью. В этом штате на восточном побережье Индии зафиксировано 46 жертв тепловых ударов, еще несколько десятков человек госпитализированы. Местные власти дали указание зарезервировать по шесть коек в каждой больнице для лечения пострадавших от жары и связанных с ней проблем.

Власти отмечают, что среди жертв немало сотрудников избирательных комиссий, которые готовили участки для голосования.

В Индии в субботу проходит заключительный этап всеобщих парламентских выборов.

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