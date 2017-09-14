В Индии перевернулась лодка, число погибших достигло 22 человек

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 22 человека погибли после того, как лодка опрокинулась на реке Ямуна в Индии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел утром в четверг в округе Багхпат в штате Уттар-Прадеш.

По реке Ямуна проходит граница между штатами Уттар-Прадеш и Харьяна, куда и направлялись пассажиры лодки. Место происшествия находится в нескольких десятках километров к северу от Национального столичного округа Дели.

По информации, в момент происшествия в лодке находились 60 человек, 12 из них удалось спасти. Чрезвычайные службы продолжают спасательную операцию.