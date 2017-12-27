В Индии перевернулась лодка, погибли шесть детей

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть детей погибли и трое людей были спасены после того, как лодка с пассажирами перевернулась в южном штате Индии Керала, передает Report со ссылкой на Синьхуа.

Представитель местной полиции заявил, что инцидент произошел поздно вечером, в лодке было девять пассажиров, включая шесть утонувших детей. Возраст детей - четыре девочки и два мальчика - варьируются от 4 до 18 лет.

"Трое людей, включая владельца лодки, были спасены и госпитализированы", - заявил он, добавив, что дети приехали в штат на каникулы к родственникам.

Отмечается, что владелец лодки на данный момент находится в критическом состоянии.