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В Индии при столкновении пассажирского поезда с товарным погибли 50 человек

В Индии при столкновении пассажирского поезда с товарным погибли 50 человек Восемь вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов после столкновения состава с товарным поездом в Индии в пятницу.
Другие страны
2 июня 2023 г. 20:28
В Индии при столкновении пассажирского поезда с товарным погибли 50 человек

Восемь вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов после столкновения состава с товарным поездом в Индии в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hindustan Times.

В результате погибли 50 человек.

19:46

Восемь вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов после столкновения состава с товарным поездом в Индии в пятницу, несколько человек погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hindustan Times.

По данным газеты, на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

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