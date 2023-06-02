В Индии при столкновении пассажирского поезда с товарным погибли 50 человек

Восемь вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов после столкновения состава с товарным поездом в Индии в пятницу.

Восемь вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов после столкновения состава с товарным поездом в Индии в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hindustan Times.

В результате погибли 50 человек.

19:46

Восемь вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов после столкновения состава с товарным поездом в Индии в пятницу, несколько человек погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hindustan Times.

По данным газеты, на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.