В Индии отменили авиарейсы в штат Ассам из-за беспорядков

Несколько авиакомпаний Индии объявили о временном прекращении рейсов в штат Ассам на северо-востоке страны из-за продолжающихся массовых беспорядков, передает Report со ссылкой ТАСС.

В заявлении компании IndiGo говорится, что она отменила запланированные на сегодня рейсы в столицу штата Гувахати в связи с ситуацией в Ассаме. О временном прекращении авиасообщения с этим регионом также объявили перевозчики SpiceJet и Vistara.

Местные СМИ также отмечают, что из-за столкновений в Ассаме временно прекращено железнодорожное сообщение между Гувахати и городом Дибругарх.

Накануне администрация штата ввела комендантский час в Гувахати. Кроме того, на 24 часа был ограничен доступ к мобильному интернету в 10 районах штата.

Поводом для массовых беспорядков в Ассаме, который граничит с Бангладеш, стало принятие 10 декабря нижней палатой парламента Индии поправок к закону о гражданстве. Они значительно упрощают процедуру его получения для беженцев по религиозным мотивам из Бангладеш, а также Афганистана и Пакистана, однако делает исключение для мусульман.