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В Индии открыли 66-метровую статую мудреца Рамануджи

В Индии открыли 66-метровую статую мудреца Рамануджи Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел в субботу церемонию инаугурации статуи знаменитого индуистского философа и проповедника Рамануджи в районе города Хайдарабад в штате Телангана.
Другие страны
6 февраля 2022 г. 01:59
В Индии открыли 66-метровую статую мудреца Рамануджи

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел в субботу церемонию инаугурации статуи знаменитого индуистского философа и проповедника Рамануджи в районе города Хайдарабад в штате Телангана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эта статуя, общая высота которой составила около 66 м, стала одним из самых высоких в мире монументов, изображающих сидящего человека.

"Статуя является символом его (Рамануджи) знаний, беспристрастности и идеалов. Я верю, что она не только вдохновит будущие поколения, но и укрепит древнюю идентичность Индии", - сказал премьер на церемонии, которую транслировали индийские телеканалы. "Это достойная дань уважения Шри Рамануджачарье, чьи священные мысли и учения вдохновляют нас", - считает премьер.

Рамануджа (которого часто называют с добавлением "ачарья" - наставник, мудрец) - известный индийский философ XI века вишнуитского направления. Статуя сооружена в честь тысячелетия со дня рождения этого выдающегося вероучителя, создателя одной из традиций "бхакти" - направления индуизма, которое провозгласило доверие и любовь основой отношений между человеком и богом, а также равенство всех перед Всевышним. Поскольку идея равенства во всех аспектах жизни, включая веру, касту и социальную принадлежность, стала ключевой в его учении, монумент получил название "Статуя равенства".

Монумент сделан из металлического сплава, в состав которого входит "панчалоха" - комбинация пяти "священных" металлов - золота, серебра, меди, латуни и цинка, что также делает сооружение одной из самых высоких в мире металлических статуй. Философ восседает на лотосоподобном постаменте, сложив ладони в характерном молитвенном жесте. Статуя установлена на 16-метровом основании, в котором расположены цифровая библиотека, где можно посмотреть сканы древних индийских рукописей, прочитать старинные тексты, а также познакомиться с деятельностью Рамануджи.

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