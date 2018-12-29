В Индии откроют самую маленькую в мире станцию метро

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Нью-Дели через несколько дней откроется новая станция "Ашрам", которая станет самой маленькой в метрополитене во всем мире.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hindustan Times.

По сообщению газеты, при средних размерах залов метростанций в 265 метров, станция "Ашрам" составляет всего 151,6 метра.

Станция "Ашрам" расположена на почти 10-километровом участке розовой ветки метро, соединяющей восток и юг индийской столицы. "Ашрам" станет художественным произведением на тему "мать и дитя".

Станция расположена на трех уровнях: помимо наземного вестибюля и перронного зала, имеется также "мезонин" - на этом среднем пространстве размещены билетные кассы и стойки безопасности.