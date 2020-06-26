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В Индии от ударов молний умерли более 100 человек за двое суток

В Индии от ударов молний умерли более 100 человек за двое суток

Сто десять человек погибли в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш за последние два дня от ударов молний.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил департамент по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее сообщалось, что число погибших от ударов молний в индийском штате Бихар возросло до 83. В свою очередь власти штата Уттар-Прадеш сообщили, что в четверг молнии убили 24 человека, еще трое погибли в среду.Пострадали от ударов молний 32 человека – 20 человек получили ранения в Бихаре, 12 – в Уттар-Прадеше. Все они госпитализированы с ожогами.

Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

"Поступило трагическое известие о гибели нескольких человек в некоторых районах Уттар-Прадеша и Бихара из-за сильных дождей и молний. Правительства штатов оперативно занимаются оказанием чрезвычайной помощи", - написал он в Twitter.
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