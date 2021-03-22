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В Индии около ста человек пострадали при обрушении трибуны

В Индии около ста человек пострадали при обрушении трибуны Порядка 100 человек пострадали при падении деревянной трибуны на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана.
Другие страны
22 марта 2021 г. 22:43
В Индии около ста человек пострадали при обрушении трибуны

Порядка 100 человек пострадали при падении деревянной трибуны на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, несчастный случай произошел во время церемонии открытия Национального чемпионата по кабадди – популярной в Индии командной игре, включающей в себя элементы пятнашек и борьбы.

"Сообщений о погибших не поступало, а раненые проходят лечение", - сказал старший офицер полиции Сурьяпета.

По предварительным данным, на трибуне находились около 1,5 тыс человек, что намного больше, чем она могла выдержать. Пострадавшие были немедленно доставлены в районную больницу, где им оказывается помощь.

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