В Индии около миллиона человек эвакуируют из-за приближающегося циклона

Власти прибрежного индийского штата Орисса в экстренном порядке эвакуируют порядка миллиона человек из-за приближающегося циклона "Фани", который, как ожидается, обрушится на этот регион в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, "Фани" несет из Бенгальского залива мощные ливни, а скорость ветра в нем достигает порядка 200 километров в час.

По оценкам экспертов, это станет самым мощным циклоном, который знала Орисса с 2014 года. Силы ВМС и береговой охраны, как ожидается, будут нести круглосуточное дежурство неподалеку, оказывая помощь местным жителям и ликвидируя последствия циклона.