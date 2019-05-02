В Индии около 800 тысяч человек эвакуировали из-за приближающегося циклона

Власти штата Орисса на востоке Индии объявили об эвакуации порядка 800 тысяч человек, проживающих в прибрежных и низколежащих районах, из-за надвигающегося циклона "Фани".

Как передает Reportсо ссылкой РИА "Новости", сообщает газета Times of India.

Людей размещают в специально оборудованных центрах, образовательных учреждениях и других надежных зданиях.

Предполагается, что "Фани" обрушится на берег штата завтра днем, порывы ветра могут достигать 200 километров в час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди, сообщает газета со ссылкой на Метеорологический департамент Индии (IMD).