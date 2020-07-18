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В Индии около 80 человек погибли в результате наводнений

В Индии около 80 человек погибли в результате наводнений Число жертв в результате наводнений в штате Ассам на северо-востоке Индии достигло 79.
Другие страны
18 июля 2020 г. 21:55
В Индии около 80 человек погибли в результате наводнений

Число жертв в результате наводнений в штате Ассам на северо-востоке Индии достигло 79.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на местное управление по борьбе со стихийными бедствиями (ASDMA).

Отметим, что наводнения из-за обильных осадков начались в штате в конце мая.

В докладе организации отмечается, что уровень воды в крупной индийской реке Брахмапутра в нескольких районах поднялся выше критической отметки. По данным властей, стихия затронула 26 округов.

"В общей сложности 2 763 719 человек оказались в зоне бедствия… Правительство на данный момент открыло 649 лагерей временного размещения", - говорится в докладе.

Отмечается, что затоплены оказались по меньшей мере 2 678 деревень. В национальном парке Казиранга погибли 96 животных, добавили власти.

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