В Индии около 70 человек оказались заблокированы из-за пожара в здании

Около 70 человек оказались заблокированными из-за пожара в многоэтажном здании государственной телекоммуникационной компании MTNL в городе Мумбаи на западе Индии, сообщает Report со ссылкой на местную телекомпанию NDTV.По данным телеканала, пожар в большей степени затронул третий и четвертый этажи здания. По меньшей мере 14 пожарных машин тушат возгорание, используя краны, чтобы добраться до людей, запертых на верхних этажах.
В Индии около 70 человек оказались заблокированы из-за пожара в зданииВ Индии около 70 человек оказались заблокированы из-за пожара в здании
https://report.az/storage/news/d7e5aed9268920c41bac5589509b6dff/0f72981a-8cb8-48a6-bd25-41159d1c8ee5_292.jpg
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