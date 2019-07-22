 Наверх

В Индии около 70 человек оказались заблокированы из-за пожара в здании

В Индии около 70 человек оказались заблокированы из-за пожара в здании

Около 70 человек оказались заблокированными из-за пожара в многоэтажном здании государственной телекоммуникационной компании MTNL в городе Мумбаи на западе Индии, сообщает Report со ссылкой на местную телекомпанию NDTV.

По данным телеканала, пожар в большей степени затронул третий и четвертый этажи здания. По меньшей мере 14 пожарных машин тушат возгорание, используя краны, чтобы добраться до людей, запертых на верхних этажах.
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!