В Индии около 70 человек оказались заблокированы из-за пожара в здании

Около 70 человек оказались заблокированными из-за пожара в многоэтажном здании государственной телекоммуникационной компании MTNL в городе Мумбаи на западе Индии, сообщает Report со ссылкой на местную телекомпанию NDTV.

По данным телеканала, пожар в большей степени затронул третий и четвертый этажи здания. По меньшей мере 14 пожарных машин тушат возгорание, используя краны, чтобы добраться до людей, запертых на верхних этажах.