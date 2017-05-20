В Индии около 170 человек погибли от жары с начала апреля

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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 167 человек погибли от жары в индийском штате Телангана, начиная с 1 апреля. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такие данные поступили от окружных властей в Агентство по реагированию на чрезвычайные ситуации Теланганы.

В последние несколько дней в Телангане столбик термометра не опускается ниже 40 градусов по Цельсию. При этом в некоторых частях штата температура достигает отметки 47 градусов. Экстремальная жара будет сохраняться в штате еще несколько дней.

В 2016 году около 700 человек погибли из-за жары, которая устанавливается в Индии, как правило, в марте-мае. Большинство жертв жары пришлось на два штата — Телангана и Андхра-Прадеш. Однако многократно большее число смертей было зафиксировано в 2015 году — тогда погибли более 2,3 тыс. человек, в том числе порядка 600 в Телангане.