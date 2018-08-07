В Индии около 150 человек получили ожоги при купании

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 150 человек получили ожоги от ядовитой физалии (известной также как "португальский кораблик") во время купания на пляжах Мумбаи, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Физалии, которые не могут самостоятельно передвигаться, оказываются у берегов Индии ежегодно во время сезона муссонных ливней: их приносят сюда течение и приливы.

Владелец одного из магазинов в Мумбаи рассказал, что в последние дни физалии буквально заполонили городские пляжи и доставляют отдыхающим много хлопот. По его словам, несмотря на то, что ожоги от соприкосновения с ними, как правило, для человека не смертельны, люди продолжают испытывать после них сильную боль как минимум несколько часов.

При соприкосновении с другими организмами, в том числе с купающимся в море человеком, физалии в качестве защитной реакции выделяют ядовитое вещество, образующее на коже человека ожог, который по форме и внешнему виду напоминает укус медузы. Яд физалии может быть смертелен для человека, страдающего аллергией на него, но статистически смертельные случаи при прикосновении физалии чрезвычайно редки.