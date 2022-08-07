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В Индии один человек погиб в результате стрельбы в музее

В Индии один человек погиб в результате стрельбы в музее Один человек погиб и один получил серьезные ранения в результате стрельбы в старейшем музейном комплексе Indian Museum complex в центре города Калькутта.
Другие страны
7 августа 2022 г. 14:26
В Индии один человек погиб в результате стрельбы в музее

Один человек погиб и один получил серьезные ранения в результате стрельбы в старейшем музейном комплексе Indian Museum complex в центре города Калькутта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на полицию сообщила в воскресенье газета The Hindu.

По этим данным, огонь открыл сотрудник сил безопасности, охраняющих музей. "Один полицейский убит, помощник коменданта ранен. Выстрелы произведены старшим констеблем Акшаем Кумаром Мишрой. Им было произведено около 15 выстрелов", - заявили в полиции. Стрелявший использовал свое табельное оружие - автомат АК-47. На его задержание в музейном комплексе ушло полтора часа. Он заключен под стражу, проводится расследование случившегося.

"Пока слишком рано говорить, почему нападавший открыл огонь. Мы допросим его для получения более подробной информации", - сказал комиссар полиции Калькутты. По предварительным данным, стрелявший был психически неуравновешен. Источники в полиции сообщили, что его семья ранее не разрешила ему присутствовать на похоронах его отца.

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