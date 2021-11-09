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В Индии объявили режим тревоги из-за ливней, есть погибшие

В Индии объявили режим тревоги из-за ливней, есть погибшие В южном индийском штате Тамилнад объявлен высший режим тревоги из-за продолжающихся ливней, в результате разгула стихии погибли пять человек.
Другие страны
9 ноября 2021 г. 19:34
В Индии объявили режим тревоги из-за ливней, есть погибшие

В южном индийском штате Тамилнад объявлен высший режим тревоги из-за продолжающихся ливней, в результате разгула стихии погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Indian Express.

Согласно бюллетеню Индийского метеорологического департамента, ливни, не прекращающиеся в этом штате уже трое суток из-за сформировавшейся в Бенгальском заливе зоны низкого давления, продолжатся как минимум еще столько же времени. Режим высшей тревоги будет действовать в Тамилнаде до четверга.

Власти Ченнаи, столицы штата, четвертого по величине города Индии, объявили о чрезвычайных мерах: развернуты пункты временного размещения для пострадавших от стихии, работают дополнительные команды Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Из-за ливней в Тамилнаде разрушены более 500 домов, закрыты школы и колледжи.

За последний месяц в этом регионе зарегистрировано превышение нормы осадков на 43%.

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