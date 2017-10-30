В Индии обрушился пешеходный мост, десятки человек пострадали - ФОТО

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Старый металлический мост обрушился в деревне индийского штата Керала на юго-западе страны, один человек погиб, 57 получили ранения. Как сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ, во время происшествия на мосту находились около 70 сотрудников компании Kerala Minerals and Metals.

Все пострадавшие доставлены в местные больницы. Власти не исключают, что в результате обрушения моста несколько человек могли утонуть в озере, проводится поисковая операция.

