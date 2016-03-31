Число погибших из-за обрушения эстакады в Индии выросло до 20 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Число погибших при обрушении строящейся эстакады на востоке Индии достигло 20 человек, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что под завалами могут находиться около 150 человек.

В момент обрушения под мостом находились несколько автомобилей, авторикш и мотоциклов.

***13:22

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В индийском городе Калькутта обрушилась эстакада, по меньшей мере 10 человек погибли, более 100 пропали без вести.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, об этом заявили представители местных властей.

Еще около 150 человек оказались погребенным под обломками.

Спасатели и прохожие начали разбирать завалы цемента и металла на месте обрушения, пытаясь спасти людей, находящихся под ними.

По данным властей, на эстакаде около 5 лет велись ремонтные работы.