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    В Индии обрушилось жилое здание, есть погибшие и раненые - ВИДЕО

    На данный момент удалось вытащить из-под обломков шесть человек, еще 20 остаются под завалами

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В городе Бхиванди на западе Индии обрушилось трехэтажное жилое здание, в результате чего погиб по меньшей мере один и ранены пять человек, сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ.

    На месте инцидента, который произошел около 8 часов утра, работают спасатели, пожарные и подразделения национальной армии. 

    Официальные лица сообщают, что на данный момент удалось вытащить из-под обломков шесть человек, еще 20 остаются под завалами. Не исключено, что число жертв может возрасти.

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