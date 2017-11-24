В Индии обрушилось жилое здание, есть погибшие и раненые - ВИДЕО

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В городе Бхиванди на западе Индии обрушилось трехэтажное жилое здание, в результате чего погиб по меньшей мере один и ранены пять человек, сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ.

На месте инцидента, который произошел около 8 часов утра, работают спасатели, пожарные и подразделения национальной армии.

Официальные лица сообщают, что на данный момент удалось вытащить из-под обломков шесть человек, еще 20 остаются под завалами. Не исключено, что число жертв может возрасти.