 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Индии обрушилось здание, пять человек погибли, под завалами остаются люди

    По меньшей мере 30 человек могут находиться под завалами

    Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Трехэтажное жилое здание обрушилось в воскресенье в индийском штате Махараштра, не менее пяти человек погибли, десятки могут находиться под завалами.

    Как передает Report, инцидент произошел в воскресенье утром в городе Бхиванди, расположенном в 20 километрах к северу-востоку от Мумбаи.

    Сообщается, что в здании проживало восемь семей, по меньшей мере 30 человек могут находиться под завалами. Проводится спасательная операция.

    Отмечается, что здание находилось в аварийном состоянии, а власти признали его опасным для проживания.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi