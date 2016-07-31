В Индии обрушилось здание, пять человек погибли, под завалами остаются люди

Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Трехэтажное жилое здание обрушилось в воскресенье в индийском штате Махараштра, не менее пяти человек погибли, десятки могут находиться под завалами.

Как передает Report, инцидент произошел в воскресенье утром в городе Бхиванди, расположенном в 20 километрах к северу-востоку от Мумбаи.

Сообщается, что в здании проживало восемь семей, по меньшей мере 30 человек могут находиться под завалами. Проводится спасательная операция.

Отмечается, что здание находилось в аварийном состоянии, а власти признали его опасным для проживания.