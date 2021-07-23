В Индии обрушилось здание, есть погибшие

Не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате обрушения здания в столице индийского штата Махараштра Мумбаи.

Не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате обрушения здания в столице индийского штата Махараштра Мумбаи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось, что индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи. Отмечается, что из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды. Непогода также привела к сходу оползня, следствием стало обрушение стен в ряде трущоб в районе Чембур, скончались 17 человек, еще двое пострадали.