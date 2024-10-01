В Индии обнаружили тела четырех погибших в авиакатастрофе 56-летней давности

Члены экспедиции индийской армии обнаружили тела четырех погибших в авиакатастрофе, произошедшей в 1968 году в Гималаях в северном штате Химачал-Прадеш.

Члены экспедиции индийской армии обнаружили тела четырех погибших в авиакатастрофе, произошедшей в 1968 году в Гималаях в северном штате Химачал-Прадеш.

Как передает Report, об этом сообщили ВС Индии.

Погибших удалось идентифицировать по найденным при них документам. Поисковая операция продлится до 10 октября. Военные рассчитывают найти и других жертв крушения 56-летней давности.

В свой последний полет Ан-12 отправился 7 февраля 1968 года. Он должен был доставить из Чандигарха в город Лех, расположенный у подножия гималайского хребта Ладакх, бойцов подразделений индийской армии и служащих ВВС. Специалисты считают, что пилотам не удалось справиться с управлением в условиях внезапно ухудшившейся погоды, и самолет врезался в один из отрогов пика Чандрабхага, высота которого превышает 6 560 м. На борту самолета находились 102 человека.