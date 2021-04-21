В Индии обнаружили новый вариант коронавируса

Это вторая линия коронавируса, которая была выявлена из Индии

Индийские медики выявили новый вариант коронавируса в штате Западная Бенгалия. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария.

Расположенный на востоке страны штата Западная Бенгалия граничит с пятью штатами Индии, а также с Бангладеш, Бутаном и Непалом. "B.1.618 - новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа", - сообщил Скария в Twitter.

Это вторая линия коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.

Мутация E484K в белке-шипе является общей для "южноафриканского", "бразильского" и "бангладешского" штаммов.