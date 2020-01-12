​В Индии объявили траур в связи со смертью султана Омана

Власти Индии объявили ближайший понедельник днем общенационального траура в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, следует из сообщения представителя индийского министерства внутренних дел.

"Его Величество султан Кабус бен Саид Аль Саид … скончался 10.01.2020. В знак уважения к покойному высокопоставленному лицу правительство Индии приняло решение, что 13.01.20 по всей Индии будет объявлен однодневный национальный траур", - говорится в сообщении представителя ведомства.

В этот день национальные флаги Индии будут приспущены. В МВД также указали, что в понедельник в стране не будет "официальных мероприятий развлекательного характера".

Официальное оманское телевидение объявило в субботу рано утром, что султан Омана скончался накануне вечером в возрасте 79 лет от продолжительной болезни. Правящей семье Омана удалось сразу прийти к согласию относительно кандидатуры нового султана. В субботу утром присягу в качестве нового правителя страны принес двоюродный брат покойного монарха, бывший министр наследия и культуры 66-летний Хейсам бен Тарик Аль Сауд.