В Индии несколько человек пострадали в столкновениях в ходе парламентских выборов

В Индии в столкновениях, начавшихся в ходе заключительного этапа всеобщих парламентских выборов, ранения получили несколько человек.

В Индии в столкновениях, начавшихся в ходе заключительного этапа всеобщих парламентских выборов, ранения получили несколько человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации телеканала, в избирательном округе Бхангар произошла массовая драка сторонников Коммунистической партии Индии (марксистской) и Индийского светского фронта (Indian Secular Front). Стороны бросали друг в друга самодельные маломощные взрывные устройства, ранено несколько человек.

Кроме того, в районе Култали разъяренная толпа ворвалась на избирательный участок, захватила электронную машину для голосования (EVM) и бросила ее в соседний пруд.

На некоторых других участках также отмечены столкновения между активистами противостоящих партий. Полиция пытается взять ситуацию под контроль.