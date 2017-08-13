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    Число жертв схода оползня на севере Индии выросло до 46 - ОБНОВЛЕНО

    К настоящему моменту извлечены тела 46 человек

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 46 человек погибли в результате схода оползня в индийском штате Химачал-Прадеш.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на представителя полиции штата Сандипа Кадама.

    Ранее сообщалось о 7 погибших и десятках пропавших без вести. К настоящему моменту извлечены тела 46 человек, поисково-спасательная операция продолжается.

    Инцидент произошел в воскресенье в округе Манди. Оползень сошел на автомагистраль национального значения, два автобуса корпорации автомобильных перевозок штата оказались под завалами.

    ***11:40

    По меньшей мере семь человек погибли, еще десятки пропали без вести в результате схода оползня в индийском штате Химачал-Прадеш.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство IANS со ссылкой на представителя властей.

    Инцидент произошел в округе Манди, оползень сошел на автомагистраль национального значения, два автобуса корпорации автомобильных перевозок штата оказались под завалами.

    На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, в которой участвуют местные власти и военные. Сообщается о спасении пяти человек.

    Как сообщает издание Times of India, речь может идти о 50 погибших.

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