Число жертв схода оползня на севере Индии выросло до 46 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 46 человек погибли в результате схода оползня в индийском штате Химачал-Прадеш.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на представителя полиции штата Сандипа Кадама.

Ранее сообщалось о 7 погибших и десятках пропавших без вести. К настоящему моменту извлечены тела 46 человек, поисково-спасательная операция продолжается.

Инцидент произошел в воскресенье в округе Манди. Оползень сошел на автомагистраль национального значения, два автобуса корпорации автомобильных перевозок штата оказались под завалами.

***11:40

По меньшей мере семь человек погибли, еще десятки пропали без вести в результате схода оползня в индийском штате Химачал-Прадеш.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство IANS со ссылкой на представителя властей.

Инцидент произошел в округе Манди, оползень сошел на автомагистраль национального значения, два автобуса корпорации автомобильных перевозок штата оказались под завалами.

На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, в которой участвуют местные власти и военные. Сообщается о спасении пяти человек.

Как сообщает издание Times of India, речь может идти о 50 погибших.