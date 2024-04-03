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В Индии не менее пяти человек погибли в результате взрыва реактора на химзаводе

В Индии не менее пяти человек погибли в результате взрыва реактора на химзаводе Мощный взрыв реактора произошел на химическом заводе в южном индийском штате Телангана.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 18:40
В Индии не менее пяти человек погибли в результате взрыва реактора на химзаводе

Мощный взрыв реактора произошел на химическом заводе в южном индийском штате Телангана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

По данным местных властей, погибли по меньшей мере пять человек, еще 8-10 человек остаются под завалами. Местные чиновники не исключают, что число жертв может увеличиться, так как в момент взрыва в здании находилось около 50 человек.

Есть опасения, что на заводе может взорваться еще один реактор. Власти начали эвакуацию людей из близлежащих районов.

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Версия на английском языке Explosion at pharma factory leaves 5 dead, 10 injured in India
Версия на азербайджанском языке Hindistanda kimya zavodunda reaktor partlayıb, ölənlər var

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