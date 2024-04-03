В Индии не менее пяти человек погибли в результате взрыва реактора на химзаводе

Мощный взрыв реактора произошел на химическом заводе в южном индийском штате Телангана.

Мощный взрыв реактора произошел на химическом заводе в южном индийском штате Телангана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

По данным местных властей, погибли по меньшей мере пять человек, еще 8-10 человек остаются под завалами. Местные чиновники не исключают, что число жертв может увеличиться, так как в момент взрыва в здании находилось около 50 человек.

Есть опасения, что на заводе может взорваться еще один реактор. Власти начали эвакуацию людей из близлежащих районов.